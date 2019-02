UNJR condamna Ordonanta Toader de modificare a Legilor Justitiei: Incalca principiul separarii carierei judecatorilor de cea a procurorilor

Ordonanta Toader

Ziare.

com

Judecatorii atrag atentia ca aceasta contine o serie de prevederi care incalca principiul separarii carierei judecatorilor de cea a procurorilor si modifica conditiile de accedere la Inalta Curte de Casatie si Justitie, reprezentand un pas enorm inapoi fata de forma anterioara a statutului acestor doua profesii, potrivit unui comunicat de presa remis joiUniunea Nationala a Judecatorilor din Romania solicita Guvernului Dancila sa revina de indata asupra acestor prevederi, inainte ca acestea sa produca efecte negative iremediabile.UNJR arata ca noua OUG incalca separarea carierei judecatorilor de cea a procurorilor, in contextul in care pentru functiile de conducere din Ministerul Public, avizul va fi dat de plenul CSM si nu de sectia de procurori din CSM, ca pana acum." (...) in primul rand, se modifica competenta de avizare a propunerilor pentru ocuparea functiilor de cel mai inalt grad in parchete, aceasta trecand de la Sectia pentru procurori la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.In al doilea rand, se confera posibilitatea unui judecator, care a fost procuror in trecut, sa devina sef intr-un parchet,", evidentiaza UNJR.O alta modificare criticata este cea a conditiei vechimii pentru a accede la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ)."O alta modificare care incalca principiul separarii carierelor este cea facuta la art. 52 alin. (3) din Legea 303/2004, prin care s-a modificat conditia vechimii pentru a accede la ICCJ.Astfel, daca in forma anterioara a legii se spunea ca pot accede la ICCJ numai judecatorii care 'au o vechime efectiva in functia de judecator de cel putin 18 ani', acum articolul s-a modificat astfel: 'au o vechime de cel putin 18 ani in functiile prevazute la art. 44 alin. (1) '.Cu alte cuvinte, vechimea efectiva de 18 ani ca judecator, pentru a accede la ICCJ, a devenit vechime de 18 ani ca procuror sau ca judecator.Dupa ce, in urma unui proces legislativ dificil si de durata, au fost modificate legile justitiei si au fost corectate textele ce permiteau confuzia intre cariera judecatorilor si cea a procurorilor, printr-o simpla ordonanta, emisa fara nici o consultare publica, Guvernul Dancila a sters modificari fundamentale pentru statutul judecatorilor si procurorilor", se mai arata in document.Uniunea subliniaza ca profesia judecatorilor este diferita de cea a procurorilor, deoarece in timp ce judecatorii infaptuiesc justitia, procurorii sunt participanti in proces, contribuind la infaptuirea ei: "Este imperativ, de aceea, ca accederea la cea mai inalta instanta din Romania sa se faca de judecatori ce au dobandit experienta ceruta de lege strict in aceasta profesie".UNJR mai noteaza ca ordonanta contine si prevederi necesare, insa cele criticate au efecte negative profunde, astfel incat se impune de urgenta abrogarea acestor modificari."Daca Guvernul Dancila ar fi pus aceasta ordonanta in dezbatere publica si ar fi dat timp pentru a primi aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii si observatii de la asociatiile profesionale, actul normativ putea fi adoptat intr-o forma care sa nu aduca o atingere grava si imprevizibila statutului judecatorilor si procurorilor.", mai solicita UNJR.Amintim ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat marti, la finalul sedintei de Guvern, mai multe modificari realizate prin Ordonanta de Urgenta si care privesc legile justitiei Astfel, functiile de conducere din cadrul Ministerului Public nu mai pot fi ocupate prin delegare, ceea ce pune presiune pe procesul de numire a procurorilor sefi, modificarea vizand situatii similare cu cele din prezent la numirea noului sef al DNA, unde se afla un interimar pe perioada derularii procesului de numire, blocata de o bucata de vreme la Cotroceni.Mai mult, pentru functiile de conducere din Ministerul Public, avizul va fi dat de plenul CSM (cu o majoritate considerata favorabila lui Tudorel Toader), nu se sectia de procurori din CSM, ca pana acum (unde candidatii propusi de Toader au primit in majoritate aviz negativ).In plus, au fost decise mai multe modificari in functionarea Sectiei de investigare a magistratilor, care devine stat in stat, fiind practic scoasa de sub autoritatea procurorului general, Augustin Lazar.