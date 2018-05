USR avertizeaza ca PSD a ajuns sa se foloseasca de CSM pentru a-si promova ideile in Comisia Iordache

Ziare.

"Amendamentele sunt, unele dintre ele, tinute in sertar. Cel mai important pe care l-am socotit multi dintre noi, abuzul in serviciu, inca nu ne-a fost dezvaluit de domnul Florin Iordache si colegii sai, in ciuda insistentelor noastre. Sa nu va imaginati ca PSD si domnul Florin Iordache nu stiu care este varianta pe care o vor propune. Stiu. Ne-au anuntat deja ca vor pune textul cu 24 de ore inainte la dispozitie, astfel incatCe ma surprinde pe mine in mod neplacut este faptul ca la aceasta sedintanu a facut obiectul initiativei legislative, e vorba de articolul 308 din Codul penal care se refera la infractiuni de coruptie si de serviciu care se aplica altor persoane decat functionarilor publici, (...) textul prevede ca in cazul in care faptuitorul plateste prejudiciul mai mic de 50.000 de euro efectiv sa fie exonerat de raspundere si se aplica si pentru abuzul in serviciu", a declarat Ion Stelian la finalul sedintei din Comisie.Citeste si CSM vine cu o propunere de nerefuzat pentru Iordache: Abuzul in serviciu nu se mai pedepseste, daca paguba e sub 50.000 de euro si e platita rapid Deputatul USR s-a declarat ingrijorat de "aceasta coordonare" aparenta intre PSD si CSM. El spune ca, desi Consiliul a avut puncte de vedere foarte bune in comisie, CSM nu are atribut de initiativa legislativa."Ma ingrijoreaza si aceasta coordonare intre PSD si CSM. As vrea sa subliniez si faptul ca CSM a avut si puncte de vedere foarte bune in cadrul acestei comisii si cred ca are un rol important in cadrul acestei comisii, dar sa nu uitam ca CSM nu are atribut de initiativa legislativa.. N-am nici cea mai vaga banuiala ce ar avea de castigat (CSM, n.r.) ", a spus Stelian.Florin Iordache a declarat, marti, ca CSM a propus un amendament la articolul 308 din Codul penal, care se refera la infractiuni de coruptie si de serviciu comise de alte persoane, care stabileste, prin corelare cu articolul 297 privind abuzul in serviciu, ca faptele de abuz in serviciu comise de alte persoane decat functionarii publici sa fie incriminateAmendamentul a fost prezentat marti in Comisia speciala pentru legile justitiei, fiind la prima lectura. Presedintele comisiei, Florin Iordache, a declarat ca amendamentul propus de CSM va fi sustinut de PSD, pentru ca "poate fi sustinut" intrucat "rezolva multe chestiuni".