USR avertizeaza ca va urma o plecare din sistem impresionanta a magistratilor, dupa ultimele modificari la statutul acestora

"O alta mare ingrijorare este faptul ca, ceea va avea drept efect ca magistratii procurori isi vor pierde de facto independenta. Prin organizarea Inspectiei Judiciare, o va transforma in echipa de suport a inspectorului sef, care capata atributii absolute in cadrul Inspectiei, numind, dintre inspectorii judiciari, pe cei care vor ocupa functii de conducere, controland si conducand activitatea de inspectie si pe cea de cercetare disciplinara, impunand practic solutiile in mod discretionar. USR nu numai ca va vota impotriva acestui proiect de lege, dar va merge mai departe si va ataca acest proiect, din nou, la Curtea Constitutionala", a afirmat Alexandrescu.Senatorul PSD Serban Nicolae a afirmat ca, "daca toti cei care au vorbit (n.r. - in plen) ar fi citit Constitutia asa cum a aparut in Monitorul Oficial, si nu varianta prescurtata, ar fi aflat ca presedintele Romaniei are atributii, si nu drepturi. Drepturile sunt ale cetatenilor".El a adaugat ca daca aceasta lege intra in vigoare, "cineva ar trebui sa se teama"."Am sa va dau un articol, un alineat mai exact, din legea informatiilor clasificate - legea secretului de stat. 'Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incalcarilor legii, erorilor administrative, limitarii accesului la informatiile de interes public, restrangerii ilegale a exercitiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezarii altor interese legitime'.Cei care se stiu vizati ar putea incepe sa-si faca griji ca in sfarsit actul de justitie este un act public fara sesizari ilegale si fara proceduri dincolo de limita legii. In concluzie, va rog sa fiti de acord ca am facut o dezbatere transparenta, cat se poate de publica, cu toate argumentele la vedere, chiar daca unele nu aveau legatura cu subiectul", a mai precizat Nicolae.Senatul a adoptat, luni, in calitate de Camera decizionala, modificarile la Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, ca urmare a deciziilor Curtii Constitutionale.Modificarile la Legea 303/2004 au fost adoptate cu 83 de voturi "pentru" si 36 "impotriva".Niciunul dintre amendamentele respinse in Comisia speciala si sustinute in plen nu a intrunit numarul necesar de voturi pentru adoptare.