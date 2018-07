Vasluianul declarat mort a castigat procesul in care solicita sa i se recunoasca faptul ca traieste

Ziare.

Constantin Reliu, in varsta de 63 de ani, a castigat procesul prin care a solicitat sa i se recunoasca faptul ca, desi a fost declarat mort pe cale judecatoreasca, el este in viata.Astfel, magistratii din cadrul Judecatoriei Barlad au admis, marti, actiunea de constatare a nulitatii actului prin care instanta stabilise ca este decedat."Instanta admite cererea formulata de reclamantul Constantin Reliu. Constata nulitatea hotararii judecatoresti declarative de moarte, respectiv sentinta pronuntata de Judecatoria Barlad si, ca o consecinta, anuleaza certificatul de deces emis pe numele reclamantului Constantin Reliu", au precizat judecatorii barladeni.In luna martie, judecatorii din cadrul Tribunalului Vaslui au respins apelul formulat de barbat impotriva deciziei din data de 10 august 2016, prin care Judecatoria Barlad stabilise ca este decedat. De fapt, barbatul a plecat in 1992 la munca in strainatate, ultima data discutand cu rudele sale in anul 1999. In anul 2013, sotia acestuia a solicitat in instanta declararea decesului barbtului, ceea ce s-a si intamplat in 2016, cand Judecatoria Barlad a admis actiunea femeii.La inceputul acestui an, barbatul a ajuns din nou in Romania, unde a constatat ca a fost declarat mort.Potrivit Codului Civil, "in cazul in care o persoana este disparuta si exista indicii ca a incetat din viata, aceasta poate fi declarata moarta prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, daca au trecut cel putin doi ani de la data primirii ultimelor informatii sau indicii din care rezulta ca era in viata".De asemenea, potrivit art. 949 din Codul Civil, se poate depune o cerere de constatare a nulitatii hotararii declarative de moarte in cazul in care persoana este in viata, iar solicitarea se depune la instanta care a pronuntat hotararea.