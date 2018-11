Vicepresedintele Comisiei Europene: Situatia justitiei din Romania afecteaza investitiile si dezvoltarea economica

Ziare.

"Cine investeste, sa spunem, 100 de milioane de euro intr-o activitate de productie vrea sa stie de ce drepturi beneficiaza daca se intampla ceva", a declarat Jyrki Katainen.Evolutiile din tari precum Polonia, Ungaria si Romania sunt, citat de agentiile de presa APA si DPA si de site-ul de stiri TT.com.Uniunea Europeana a criticat dur Ungaria si Polonia pentru reforme adoptate in domeniul justitiei.In cazul Romaniei, Comisia Europeana a avertizat recent, in raportul elaborat in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare ( MCV ), ca adoptarea legilor justitiei si presiunile asupra independentei sistemului judiciar, in special asupra DNA , au generat dubii privind ireversibilitatea progreselor inregistrate in ultimii ani.