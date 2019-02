Victor Alistar, membru in CSM, trece in tabara celor care critica noua ordonanta de urgenta pe justitie

Ziare.

In comunicatul publicat pe site-ul CSM si semnat de Alistar ca "reprezentantul societatii civile in CSM", acesta subliniaza inca de la inceput ca OUG 7 "aduce semnificative regrese fata de legile justitiei adoptate in Parlamentul Romaniei afectand astfel unele dintre cele mai importante castiguri aduse de aceste legi, in special separatia carierelor in cadrul magistraturii ceruta chiar de judecatorii din tara pentru intarirea independentei justitiei".El mai critica lipsa urgentei pentru adoptarea acestui act normativ si comenteza pe larg cateva dintre aspectele cele mai controversate, indelung contestate in ultimele zile si de asociatiile de judecatori si procurori, precum si de specialistii in drept.Victor Alistar isi incheie analiza OUG 7 cu o serie de "concluzii si recomandari", cerand Guvernului sa lanseze consultari cu asociatiile profesionale si cu CSM pentru "", propunand chiar o ordonanta de urgenta in acest sens.In plus, el reclama faptul ca nu a avut cunostinta despre textul ordonantei decat in sedinta din 19 februarie, neexistand o dezbatere publica prealabila. Totodata, el ii cere ministrului Justitiei sa explice opiniei publice si Parlamentului "de ce schimba unele dintre principiile statuate in legile justitiei, cum ar fi separarea carierelor".Victor Alistar a fost votat de Senat ca unul dintre cei doi reprezentanti ai societatii civile in CSM in septembrie 2017, alaturi de Romeo Chelariu.Director executiv la Transparency International Romania, Alistar s-a remarcat printr-o serie de pozitii publice in favoarea modificarilor controversate sustinute de PSD-ALDE la legile justitiei si, la un moment dat, a participat chiar la o sedinta a comisiei Iordache (foto), in care a promovat anumite amendamente. CSM a precizat atunci pentru Ziare.com ca Alistar nu avea mandat din partea Consiliului asa ca nu putea sa isi exprime decat opinii personale care au fost totusi luate in considerare de parlamentarii PSD-ALDE.