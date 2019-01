Victorie in instanta pentru Nicusor Dan: Casa academicianului Alexandru Rosetti a fost demolata ilegal

Ziare.

"Distrugerea abuziva si ilegala a imobilului din strada Dionisie Lupu nr 56, care a apartinut academicianului Alexandru Rosetti, fondatorul scolii romanesti de lingvistica, a fost confirmata in justitie", se arata intr-un comunicat de presa remis miercuride catre deputatul Nicusor Dan.Cladirea construita la sfarsitul secolului XIX a fost demolata in 2011, in baza unei autorizatii emise in 2009 de primarul de atunci al Sectorului 1, Andrei Chiliman. In locul ei a fost construit un imobil de 6 etaje, in baza unei autorizatii emise tot in 2011 de primarul general de la acea vreme, Sorin Oprescu.Prin decizia pronuntata luna trecuta, Curtea de Apel Bucuresti a anulat irevocabil autorizatia de desfiintare, precum si cea de construire pentru imobilul de sase etaje din str. Dionisie Lupu nr. 56, informeaza sursa citata."Pentru autorizatia de desfiintare au fost doua motive principale de nelegalitate invocate. In primul rand, nu a fost obtinut avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, in conditiile in care imobilul figura ca nedemolabil intr-o reglementare a zonei realizata de Universitatea de Arhitectura.In al doilea rand, Primaria Sectorului 1 nu mai era competenta sa emita autorizatia de desfiintare dupa modificarea legii constructiilor, competenta revenind Primariei Generale", se arata in comunicat.De asemenea, pentru autorizatia de construire, principalul motiv de nelegalitate a fost depasirea inaltimii maxime permise in zona construita protejata Pitar Mos, de maximum 13 metri.In plus, exista conditia ca inaltimea noii constructii sa nu depaseasca cu mai mult de 3 metri nivelul constructiilor invecinate, conditie ce a fost incalcata flagrant, mai precizeaza documentul."Instanta a constatat in 2018 ceea ce noi spunem din 2011. Unde au fost institutiile statului in acest timp? Unde a fost Inspectoratul de Stat in Constructii, unde a fost Prefectul, unde a fost Parchetul? Vom continua noi demersuri in justitie.In primul rand, un litigiu civil pentru revenirea la situatia anterioara. In al doilea rand, dupa motivarea deciziei Curtii de Apel Bucuresti, o plangere penala pentru abuz in serviciu cu foloase necuvenite pentru altul: asta inseamna ca un arhitect sef si un primar sa dea etaje in plus pentru un privat", a afirmat deputatul Nicusor Dan, membru al Asociatiei Salvati Bucurestiul, citat in comunicat.A.D.