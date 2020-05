Dosar penal pe numele lui Catarama, dupa ce a mers intr-o comuna pentru a se infecta cu noul coronavirus

Ziare.

"In data de 08.05.2020, Parchetul de pe langa Judecatoria Urziceni a inregistrat un dosar penal avand ca obiect infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 C.p. In fapt, in data de 08.05.2020, organul de cercetare penala din cadrul S.I.C. - I.P.J. Ialomita s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in data de 07.05.2020, o persoana de sex masculin (V.C.) s-a deplasat in comuna Barbulesti, judetul Ialomita si s-a imbratisat cu un barbat bolnav de COVID-19", a informat unitatea de Parchet.Presedintele Partidului Dreapta Liberala, Viorel Catarama, s-a deplasat joi in comuna Barbulesti, unde zeci de persoane au fost infectate cu noul coronavirus."Am fost in localitatea Barbulesti din judetul Ialomita, unde sunt peste 70 de cazuri de coronavirus. M-am imbratisat cu mai multi cetateni de etnie roma, am socializat, dupa care m-am izolat acasa. Am ferma convingere ca nu voi pati nimic si voi putea demonstra ca falimentarea Romaniei si suprimarea drepturilor si libertatilor noastre fundamentale a fost o mare eroare, iar cei vinovati vor trebui sa raspunda mai devreme sau mai tarziu!Am venit sa discut cu oamenii si sa ma imbratisez cu ei, desi sunt suspecti de coronavirus, desi localitatea e carantinata, cu mare risc, asa cum am spus cred ca masurile de ridicarea drepturilor si libertatilor oamenilor si de falimentare a economiei este o masura gresita", a scris Catarama, pe Facebook.Anterior, el a incercat sa se interneze intr-unul din spitalele ce trateaza pacienti cu COVID-19 din Bucuresti, insa a fost refuzat.