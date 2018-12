Zegrean: Daca Guvernul da OUG pe Codurile Penale, e conflict constitutional clar. Si ministrul Justitiei stie asta

"Curtea ar avea un conflict clar de solutionat"

Reactia vine dupa ce premierul Viorica Dancila si Liviu Dragnea au anuntat, luni seara, ca PSD a decis la nivelul conducerii ca Guvernul sa dea ordonanta de urgenta pentru modificarile facute in Parlament la Codurile Penale si nedeclarate neconstitutionale de CCR. In aceeasi seara, Senatul a adoptat si el modificarile la Codul de Procedura Penala, ca prima camera sesizata.Contactat dea explicat de ce Guvernul Dancila ar incalca Constitutia daca ar adopta o astfel de ordonanta de urgenta."Unica autoritate legiuitoare a tarii este Parlamentul. Numai in cazuri extraordinare Guvernul poate emite ordonante de urgenta, atunci cand domeniul respectiv nu este reglementat si este nevoie urgenta de reglementare. Iar urgenta trebuie sa fie motivata chiar in corpul ordonantei.Din momentul in care un proiect de lege intra in dezbatere parlamentara, el nu mai poate fi luat de Guvern de acolo ca sa emita ordonanta, pentru ca ar intra intr-un conflict juridic ce natura constitutionala cu Parlamentul.. Nu se poate!Este practica Curtii Constitutionale din 2010 - decizia 1431/2010 si decizia 1525/2010 - atunci cand Guvernul a preluat proiectul de lege a Educatiei Nationale aflat in dezbatere parlamentara si si-a asumat raspunderea. E cam aceeasi modalitate de lucru. CCR a declarat atunci conflict juridic de natura constitutionala intre cele doua institutii. Acum Curtea ar avea un conflict clar de solutionat", a afirmat Augustin Zegrean.Mai mult, "aici e vorba despre un Cod de Procedura Penala, iar, pentru ca intre institutii exista legaturi", subliniaza fostul presedinte al CCR."Nu poti sa il arestezi pe o lege si sa il pui in libertate pe alta lege! Si domnul ministru al Justitiei stie practica aceasta a Curtii Constitutionale. O stie pentru ca era acolo (Tudorel Toader a fost membru al CCR in perioada 2006-2016, n.red.) ", ne-a mai spus Augustin Zegrean.Insa Guvernul poate merge mai departe cu demersul sau, chiar daca e neconstitutional."Daca ei vor da OUG, chiar daca dupa aceea se va declara conflictul, ordonanta va ramane si isi va produce efectele. Si eu cred ca ei asta urmaresc, pentru ca o lege penala, daca este mai favorabila si intra in vigoare o secunda, ea trebuie aplicata", a recunoscut acesta.Pe de alta parte, Guvernul Dancila sfideaza astfel, la fel ca si Parlamentul, recomandarile Comisiei Europene din ultimul raport MCV, in care legiuitorilor romani li se cere explicit sa inghete modificarile la Codurile Penale."Asta e o alta latura a problemei.. Si tot ce fac ei de o vreme incoace este in contradictie, pentru ca noi, aderand la Uniunea Europeana, ne-am angajat sa respectam tratatele, iar in tratate scrie despre toate lucrurile astea.Iar recomandarile din MCV trebuie sa fie respectate, pentru ca asa ne-am angajat. Si am modificat si Constitutia, si am scris acolo ca", a comentat Augustin Zegrean, intrebat despre raportul MCV.Iar daca Guvernul Dancila nu poate fi oprit nici macar de Comisia Europeana, ar putea-o face presedintele Romaniei, caruia USR i-a cerut sa se duca la toate sedintele de guvern pentru a bloca adoptarea unor ordonante de urgenta pe Justitie, de exemplu pentru amnistie si gratiere?Conform" (1) Presedintele Romaniei poate lua parte la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interes national privind politica externa, apararea tarii, asigurarea ordinii publice si,(2) Presedintele Romaniei prezideaza sedintele Guvernului la care participa"."Presedintele poate sa participe la dezbateri si fara sa il invite premierul, dar imi e greu sa imi imaginez ca presedintele ar putea sa stea toata ziua la Palatul Victoria ca sa ii vegheze sa nu dea ordonantele. Este de neimaginat asa ceva.Atunci cand s-a intamplat (ianuarie 2017, n.red.), presedintele Iohannis a fost invitat de dl Grindeanu. Acum, ganditi-va ca ei pot sa tina sedinta in pod, ca in Kafka.Dar daca doamna prim-ministru a spus ca nu semneaza ordonanta, de ce va mai bateti capul? E un om serios. Adica se presupune ca un sef de guvern este un om serios, ca de aceea a fost pus acolo", ne-a raspuns Augustin Zegrean.Intrebat daca in textul unei ordonante de urgenta privind modificarea Codurilor Penale s-ar putea ascunde artificii legislative care sa aiba valoarea unei amnistii mascate, fostul presedinte al CCR a raspuns: "Numai"."De exemplu, faptele pentru care presedintele Camerei Deputatilor a fost trimis in judecata, daca dezincrimineaza marturia mincinoasa, dezincrimineaza luarea de mita ... Sunt multe si e tare greu. Ar trebui sa se dezincrimineze tare multe infractiuni ca sa scape toti", a mai comentat fostul presedinte al Curtii Constitutionale.