5 finlandezi au castigat la loterie 90 de milioane de euro

Daca potul va fi impartit in mod egal intre cei cinci norocosi, fiecare dintre acestia va pleca acasa cu 18 milioane de euro - suma totala fiind cea mai mare castigata vreodata la loterie in Finlanda, informeaza sambata DPA.Biletul castigator a fost cumparat de la un supermarket din Loimaa, o localitate situata la aproximativ 130 kilometri vest de capitala Helsinki, a declarat un reprezentant al companiei publice de jocuri de noroc din Finlanda, Veikkaus.Castigatorii vor trebui sa-si revendice castigurile de la sediul central al Veikkaus din Helsinki, deoarece nu aveau un card Veikkaus, a declarat purtatorul de cuvant al companiei, Tero Talaslahti, tabloidului Ilta Sanomat.Un alt jucator, din orasul Oulu (nordul Finlandei), a castigat 3,5 milioane de euro la categoria a doua a extragerii, la care au fost inregistrati opt castigatori, au declarat reprezentanti ai companiei Veikkaus.Loteria EuroJackpot este disponibila in 16 tari, aminteste DPA.