A castigat 5 milioane de dolari la loterie cu un bilet pe care nu a vrut sa-l cumpere

Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar, informeaza UPI."Cand vanzatorul mi-a dat biletul gresit mi-a parut asa de rau incat am decis sa merg mai departe si sa il cumpar", a spus Zaharov.Femeia nu a acordat atentie biletului de loterie si l-a razuit abia dupa cateva saptamani."Am folosit biletul pe post de semn de carte timp de cateva saptamani inainte de a ma hotari sa-l razuiesc", a marturisit ea.Decizia de a cumpara biletul pe care nu-l dorea de fapt s-a dovedit a fi corecta deoarece Zaharov a castigat astfel un premiu in valoare de 5 milioane de dolari."Nu castig niciodata nimic. Eram sigura ca biletul era fals. Abia cand l-am adus la birou am aflat ca era real", a adaugat femeia.Zaharov a declarat ca banii castigati ii va folosi pentru o vacanta cu familia in Bahamas dar si pentru viitorul copiilor sai."Ei vor beneficia de o educatie fara imprumuturi", a spus ea, potrivit sursei citate.