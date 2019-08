A castigat 60 de milioane de dolari la loto cu numerele pe care le joaca de 20 de ani

Ziare.

Canadianul Bon Truong a avut, insa, nevoie de 10 luni inainte de a se prezenta in fata autoritatilor pentru a-si revendica premiul. El a castigat marele premiu ("jackpot") al loteriei LOTTO MAX, in octombrie 2018, insa a fost atat de coplesit de veste, incat nu a putut sa isi revendice imediat premiul obtinut."Am luat biletul tiparit acasa si m-am uitat indelung la numerele de pe tichet, timp de multe ore in acea zi. Nu-mi venea sa cred!", a declarat castigatorul, citat intr-un comunicat publicat de Western Canada Lottery Corporation (WCLC).Numerele jucate de Bon Truong reprezinta o combinatie intre zilele de nastere ale membrilor familiei sale si date importante pentru el: 2, 3, 4, 8, 9, 20 si 30. El a jucat aceeasi combinatie de numere timp de peste 20 de ani, inainte ca ea sa iasa castigatoare, potrivit postului CTV."Am inceput sa ma gandesc ce va insemna acest castig pentru familia mea. Mi-am dat seama ca va schimba multe lucruri si am vrut sa ma asigur ca eram cu totii pregatiti pentru aceste schimbari", a declarat canadianul."Asadar, iata-ne aici, 10 luni mai tarziu! Suntem pregatiti!", a adaugat el.Bon Truong a spus ca a alcatuit si o lista cu lucrurile pe care doreste sa le faca in viitor, iar acestea sunt echilibrate, alternand intre activitati practice si amuzant-recreative."Primul lucru pe care mi l-am spus a fost acesta: 'Acum voi putea sa platesc pentru tot ce vreau sa cumpar!' Si am fost fericit gandind ca voi putea sa fac doar acest lucru. De asemenea, ne vom cumpara o casa noua si voi deschide un cont de economii care sa ne asigure viitorul", a adaugat canadianul.Dar, dupa "aceste lucruri mari si principale", Bon Truong a mai spus ca isi doreste sa plece alaturi de familia lui intr-o vacanta: "Nu sunt inca sigur in privinta destinatiei. Cred ca vom incerca sa mergem peste tot".Reprezentantii WCLC au spus ca premiul castigat de Bon Truong ocupa primul loc in topul celor mai mari castiguri oferite de LOTTO MAX in provincia Alberta. Precedentul jackpot de 60 de milioane de dolari a fost castigat de un cuplu in septembrie 2017.