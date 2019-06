A fost castigat marele premiu la Loto 6/49 a doua oara in mai putin de o luna

Ziare.

com

"La tragerea Loto 6/49, de astazi, 2 iunie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 2.898.134,80 lei (peste 610.000 euro) . Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-021 din Tecuci, judetul Galati si a fost completat cu o singura varianta simpla la Loto 6/49 si cu o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de numai 8,50 lei"I, anunta Loteria Romana.Acesta este cel de-Ultima data, premiul de categoria I, la Loto 6/49, a fost castigat in data de 12.05.2019 si a fost in valoare de 22.265.937,00 lei.Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto , castigatorul are la dispozitie 90 de zile incepand cu data tragerii pentru a-si revendica premiul.