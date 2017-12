Angajatii unui camin de batrani au castigat peste 10 milioane de euro la loteria de Craciun

Ziare.

Angajatii caminului "Sagrado Corazon", din orasul Campo de Criptana (centrul Spaniei), imbracati in uniformele lor albe, au celebrat momentul dansand si deschizand sticle de sampanie in fata cladirii caminului, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea spaniola, relateaza AFP.Un sofer de camion, voluntar la acest camin, a fost cel care a cumparat 30 de bilete la loterie in timpul unei calatorii in Galicia. El a revandut 26 angajatilor de la Sagrado Corazon, a tinut pentru el doua si a oferit alte doua celor doi frati ai sai.Angajatii caminului vor imparti peste 10 milioane de euro. Soferul de camion va incasa 800.000 de euro, iar cei doi frati ai sai cate 400.000 de euro fiecare.Primarul din Campo de Criptana, Antonio Lucas-Torres, s-a declarat "extrem de fericit, deoarece aceasta suma mare de bani va avea un efect pozitiv asupra economiei" orasului.Localitatea, cu aproximativ 14.000 de locuitori si o rata a somajului de 19,4% - este situata in provincia arida Ciudad Real.Loteria anuala de Craciun din Spania, cunoscuta sub numele de "El Gordo", a cumulat in acest an castiguri de 2,38 miliarde de euro. Un bilet obisnuit costa 20 de euro.