Extrageri duble la loto, duminica. Premiu de peste 3 milioane de euro la 6/49

Ziare.

com

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:LOTO 6/49 - 1.000.000 de leiJOKER - 200.000 de leiLOTO 5/40 - 50.000 de leiLa tragerile loto de joi, 29 noiembrie, s-au inregistrat 16.511 castiguri in valoare totala de 744.001,53 lei.La, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,5 milioane lei (peste 3,3 milioane de euro), iar lase inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 1,25 milioane lei (peste 268.000 de euro).La, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 2,2 milioane lei (peste 472.500 de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 324.000 de lei (aproximativ 70.000 de euro) . La N, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9.700 lei.La Lse inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 438.000 de lei (peste 94.000 de euro), iar la, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 171.500 de lei (peste 36.800 de euro) .