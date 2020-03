Incepand de azi se inchid agentiile loto din tara. Cum se mai fac platile

LIVE

Ziare.

com

"C.N. Loteria Romana S.A. va informeaza ca, incepand de astazi, 18.03.2020, este suspendata temporar activitatea de comercializare a produselor loteristice, loz, loto, videoloterie si pariuri mutuale, pana la o data ce va fi comunicata ulterior.Prin urmare, incepand de astazi, agentiile loto sunt inchise", anunta Loteria Romana intr-un comunicat de presa remisTotusi, tragerile loto de joi, 19 martie, vor avea loc in conformitate cu regulamentul de joc."Plata castigurilor se va face exclusiv la agentiile proprii casierie resedinta de judet, lista acestora fiind disponibila pe site-ul companiei www.loto.ro De asemenea, la nivelul aparatului central se vor efectua plati de luni pana joi in intervalul 8:30-14:00 si vineri in intervalul 8:30-13:00, in conformitate cu plafoanele stabilite si comunicate pe site-ul www.loto.ro , la rubrica INFO LOTO - PLATA CASTIGURILOR", se mai precizeaza in comunicat.A.D.