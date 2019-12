Loteria Romana lanseaza un nou loz, cu castiguri de pana la un milion de lei

Ziare.

Noul loz cuprinde trei zone de castig + 1 zona Multiplicator de castig. El poate fi gasit in toate agentiile loto din tara si costa 10 lei.Cele 694.790 de premii pe care Loteria Romana le pune la bataie pentru cei care vor sa-si incearce norocul de sarbatori si la trecerea dintre ani au o valoare totala de 13.200.000 de lei.Castigurile lozului "1.000.000 lei cash" sunt in valoare de 10, 20, 50 de lei, precum si 100, 500, 1.000, 5.000 de lei si 50.000 de lei. Cele mai mari premii care pot fi castigate cu acest nou loz razuibil sunt in valoare de 1.000.000 de lei fiecare.A.G.