Loteria Romana ne avertizeaza sa nu cadem prada inselatoriilor cu loz in plic

Ziare.

com

"Precizam pe aceasta cale ca produsele de tip loz instant se comercializeaza exclusiv in spatiile autorizate de C.N. "Loteria Romana" S.A. (agentii proprii, agentii mandatare, punctele de vanzare autorizate din cadrul grupului Carrefour, Inmedio si Tabac Xpress) si numai de catre angajatii din spatiile respective", informeaza Loteria intr-un comunicat remis martiDe asemenea, sursa citata subliniaza ca la loz in plic se pot castiga doar premii in bani."Pentru orice nelamurire si informatii suplimentare, rugam jucatorii sa se adreseze angajatilor Loteriei Romane din agentiile loto sau Biroului Comunicare si Protocol (tel. 0372.137.351, mail pr@loto.ro) ", concide Loteria Romana.