Loteria scoate un nou loz, "Moara cu Noroc": Costa 3 lei si poti castiga 20.000 de lei

Suma maxima care poate fi castigata pe un singur loz este de 20.000 de lei.Pretul unui loz este de numai 3 lei, iar premiile puse in joc sunt in valoare de 3 lei, 6 lei, 10 lei, 100 de lei, 1.000 de lei si 20.000 de lei."Produsele Loteriei Romane aduc jucatorilor bucuria de a-si incerca norocul in fiecare zi, indiferent de anotimp, pentru castigarea unor premii deosebite in bani, indiferent care dintre produsele loteristice este jocul lor preferat", sustin reprezentantii Loteriei.In urma cu o zi, institutia aflata in subordinea Ministerului Finantelor Publice a anuntat ca suplimenteaza cu 100.000 de lei tragerile la categoria I a jocului Loto 6/49 care vor avea pe 13 decembrie.Astfel, joi au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 9 decembrie, Loteria Romana a acordat 15.796 de castiguri in valoare totala de 1,286 milioane de lei.La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 800.000 de lei (172.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report de peste 1,37 milioane lei (295.000 de euro) . La Joker, la categoria I, este un report in valoare de peste 2,8 milioane lei (612.200 de euro) iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, de peste 47.400 lei (10.200 de euro).Pentru jocul Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report de peste 683.000 de lei (aproximativ 147.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc suma de aproximativ 181.000 de lei (aproximativ 39.000 de euro) .