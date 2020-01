Loto 6/49: Afla numerele castigatoare la tragerea de duminica si premiile puse in joc

Ziare.

com

Iata numerele castigatoare:Loto 6/49: 28, 11, 9, 24, 47, 3Joker: 15 / 45, 43, 42, 41, 20Loto 5/40: 38, 18, 29, 34, 22, 13Noroc: 3193250Super noroc: 845019Noroc plus: 920835La Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 1,88 milioane de lei (peste 394.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,21 milioane de lei (peste 463.700 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 4,1 milioane de lei (peste 857.000 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valore de aproximativ 120.000 de lei, (peste 25.000 de euro).