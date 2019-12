Loto 6/49: Afla numerele castigatoare la tragerea dubla de 1 decembrie. Ce premii uriase sunt in joc

Ziare.

com

Astfel, pentru fiecare dintre jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, au avut loc doua extrageri - una principala si alta suplimentara, potrivit Loteriei Romane Pentru cea de-a doua extragere, fondul de castiguri al Categoriei I este suplimentat dupa cum urmeaza:Loto 6/49 - cu 200.000 de lei,Joker - cu 100.000 de lei,Loto 5/40 - cu 50.000 de lei.Loto 6/49: 40 22 5 33 2 32Joker: 5 23 37 45 8 | 18Noroc: 1 8 5 5 1 1 4Loto 5/40: 3 6 20 24 21 30Noroc Plus: 7 4 7 2 1 9Super Noroc: 2 5 3 9 30Loto 6/49: 28 39 40 25 32 315/40: 15 24 3 39 33 5Joker: 12 38 25 42 7 | 20La 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report de peste 17,73 milioane lei (), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,74 milioane lei (peste 365.000 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,62 milioane lei (aprox. 341.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 279.000 de lei (peste 58.400 de euro), in timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 164.000 de lei (peste 34.400 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 197.600 de lei (peste 41.300 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, a ramas in joc un report in valoare de peste 118.000 de lei (peste 24.700 de euro).