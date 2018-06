Loto 6/49: Care sunt numerele castigatoare - Ai sansa sa castigi 4,3 milioane de euro la Joker

Ziare.

Tragerea a avut loc mai devreme, pentru ca de la ora 18:00, TVR 1 a transmis un meci de la Cupa Mondiala de fotbal.Iata numerele castigatoare:LOTO 6 din 49 din 24 iunie 2018: 24, 49, 42, 3, 21, 41Loto 5 din 40 din 24 iunie 2018: 37, 14, 36, 3, 30, 25Joker din 24 iunie 2018. 35, 9, 30, 17, 7 + 5Noroc 2 1 7 3 2 3 8Super Noroc 8 8 2 2 0 6Noroc Plus 3 5 9 5 4 8La Joker s e inregistreaza cel mai mai mare report din istoria jocului , la categoria I, respectiv de peste 20,16 milioane lei (aproximativ 4,32 milioane de euro), potrivit Loteriei Romane.La Loto 6/49, categoria I, este in joc un fond de castiguri in valoare de peste 6,6 milioane lei (circa 1,42 milioane euro), in timp ce la Noroc se inregistreaza un report cumulat ce depaseste 150.800 lei (peste 32.000 de euro).De asemenea, la categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc, de peste 20,16 milioane lei (aproximativ 4,32 milioane de euro), iar in cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare consistent premiu pe acest segment de joc.Totodata, la categoria a II-a a aceluiasi joc se consemneaza un report in cuantum de peste 437.600 de lei (circa 93.700 de euro), iar la Noroc Plus un report cumulat in valoare de 104.000 lei (peste 22.000 de euro).Conform Loteriei Nationale, in cazul jocului Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report de 61.000 de lei (aproape 13.000 de euro) . In acelasi timp, la Super Noroc, aceeasi categorie, reportul sare de 47.400 de lei (peste 10.100 de euro) .