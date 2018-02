Loto 6/49: Castigatorul premiului de 2 milioane de euro e din Iasi si are 60 de ani

Ziare.

Barbatul s-a prezentat, luni, la sediul central al Loteriei pentru a-si revendica premiul in valoare de 9.325.973,81 lei, informeaza Loteria Romana.El joaca de multi ani la Loto 6/49, insa ocazional.A declarat ca din luna decembrie a inceput sa joace frecvent, sperand ca va castiga in curand.Pe biletul norocos a jucat trei variante simple, cea de-a treia varianta fiind cea castigatoare. Dupa cum a marturisit, era cat pe ce sa nu joace cea de-a treia varianta iar cele 6 numere au fost puse la intamplare, asa cum i-au venit in minte.