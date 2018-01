Loto 6/49: Iata numerele castigatore la extragerea de duminica

Loto 6/49: 16, 36, 34, 30, 43, 27

Joker: 29, 40, 43, 13, 35 +9

Noroc Plus: 040421

Loto 5/40: 2, 22, 23, 10, 24, 33

Super Noroc: 202271

Noroc: 5429681

Cel mai mare report este in valoare de peste 14,45 milioane de lei (peste 3,11 milioane de euro).Acesta se inregistreaza la jocul Joker, categoria I, in timp ce la Loto 6/ 49, la categoria I, reportul depaseste 5,78 milioane de lei (peste 1,24 milioane de euro), potrivit unui comunicat al Loteriei Romane.La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,29 milioane de lei (peste 278.000 de euro) iar la Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 27.000 de lei.Loto 5/ 40 inregistreaza, la categoria I, un report de aproximativ 100.000 de lei (aproximativ 21.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 105.000 de lei (peste 22.600 de euro).Iata numerele extrase duminica, 14 ianuarie 2018: