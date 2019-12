Loto 6/49: Marele premiu de peste 4,8 milioane de euro merge la Satu Mare

Ziare.

Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Satu Mare si a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de doar 14,50 lei, transmite Loteria intr-un comunicat remisEste cel de-al patrulea castig de categoria I si cel mai mare ca valoare obtinut in acest an la Loto 6/49.Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat pe 18 iulie (in judetul Bacau) si era in valoare de 4.651.706,40 lei, adica aproape un milion de euro.