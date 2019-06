Loto 6/49: Numerele castigatoare la extragerile de duminica

Ziare.

com

Iata numerele castigatoare:: 3, 47, 31, 25, 22, 21: 7 2 2 1 1 1 4: 39, 12, 6, 28, 7, 40: 9 6 9 1 3 8: 4, 7, 13, 40, 44 +19: 0 4 9 6 6 2La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,55 milioane de de lei (peste 541.000 de euro), in timp ce la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,65 milioane lei (peste 561.000 de euro), anunta Loteria Romania.La Joker, la categoria I, reportul este de aproximativ 11,4 milioane de lei (peste 2,41 milioane de euro), iar la categoria a II-a de peste 324.000 de lei (peste 68.600 de euro).La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 306.700 de lei (aproximativ 65.000 de euro), iar a Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 102.000 de lei (peste 21.600 de euro)La Super Noroc, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 361.000 de lei (peste 76.400 de euro) .