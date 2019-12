Loto 6/49: Premiu de 4,4 milioane de euro la extragerea de duminica

Ziare.

com

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 20,90 milioane de lei (aproximativ 4,4 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2 milioane de lei (peste 424.000 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,29 milioane de lei (aproximativ 480.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, se inregistreaza un report de peste 401.000 de lei (peste 83.900 de euro).La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 217.700 de lei (peste 45.500 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 472.300 de lei (peste 98.800 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 130.600 de lei (peste 27.300 de euro).A.G.