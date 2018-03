Loto 6 din 49: Vezi numele extrase de Buna Vestire. Reportul la Joker este urias

4

Iata numerele extrase in sarbatoarea Bunei Vestiri, ultima duminica din martie:: 2, 39, 12, 36, 34, 20: 31, 1, 17, 8, 7, 3: 21, 45, 28, 16, 23: 6 5 7 0 4 8 3: 9 4 6 4 3 77 9 8 2 8 6La Loto 6/49 nu a castigat nimeni premiul cel mare si reportul a ajuns la peste 5 milioane de lei. In schimb au fost 7 persoane norocoase la categoria a II-a, unde premiul este de 23.860 de lei.Si la 5/40 premiul la categoria I s-a reportat si a ajuns la 64.568 de lei. La categoria a II-a exista un unic castigator al sumei de 18.830 de lei.La Noroc, Super Noroc si Noroc Plus nu exista castigator la primele 2 categorii.A.S.