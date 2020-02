Loto: Premii de peste un milion de euro la 6/49 si Joker

Ziare.

Reporturile la 6/49 si Joker, categoria I, sunt de peste un milion de euro fiecare, potrivit unui comunicat de presa remisde Loteria Romana.Lase inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 5,25 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro), iar laun report cumulat in valoare de peste 2,65 milioane lei (peste 557.000 de euro).La, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 5,32 milioane lei (peste 1,1 milioane de euro), iar la, la aceeasi categorie, este in joc un report de peste 128.000 de lei (aproximativ 27.000 de euro), potrivit Loteriei Romane.La, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 253.000 de lei (peste 53.100 de euro) in timp ce la, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 17.500 de lei.La tragerile loto de joi Loteria Romana a acordat 20.473 castiguri in valoare totala de 855.956,61 lei.