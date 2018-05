Loto: Premiu record de peste 4,3 milioane de euro la Joker

Ziare.

Astfel, la categoria I a jocului Joker, in cazul in care s-ar castiga premiul reportat, acesta ar fi cel mai mare din istoria jocului.Potrivit sursei citate, la Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,46 milioane lei (peste 963.500 de euro), in timp ce la Noroc, categoria N-3, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 89.000 de lei (peste 19.200 de euro).De asemenea, pentru Loto 5/40, la categoria I, reportul sare de 61.300 lei (peste 13.200 de euro), iar la categoria a II-a se consemneaza un report in valoare de aproximativ 50.000 de lei (peste 10.800 de euro).In plus, la Super Noroc, categoria I, reportul este depaseste 31.600 lei (circa 6.800 de euro) .