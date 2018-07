Loto: Report de milioane de euro la Joker si 6/49, la extragerile de azi

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Loteriei Romane, duminica, 1 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto ale lunii iunie institutia a acordat 15.719 castiguri in valoare totala de 833.917,46 lei.De asemenea, lase inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 242.400 lei (peste 52.000 de euro), laeste in joc un report in valoare de aproximativ 120.000 de lei (peste 25.700 de euro), iar las-a ajuns la suma de 56.800 de lei (peste 12.100 de euro).La categoria a II-a a joculuireportul a ajuns la peste 55.700 lei (aproximativ 12.000 de euro), iar la, de circa 140.000 de lei (peste 30.000 de euro).Potrivit institutiei, la tragerea Loto 6/49 de joi, 28 iunie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 78.030 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 36-096 din Tulcea si a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49.De asemenea, un jucator din Galati a intrat in aceasta saptamana in randul marilor castigatori la loz dupa ce a mizat pe un loz razuibil Lucky Jackpot care i-a adus unul din premiile cap de afis in valoare de 200.000 de lei.