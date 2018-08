Loto: S-a castigat cel mai mare premiu din istoria jocului Joker

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de catre Loteria Romana, la tragerea Joker de s-a castigat cel mai mare premiu din istoria acestui joc, in valoare de 20.573.472,67 lei (peste 4,45 milioane euro)."Biletul norocos a fost jucat la agentia 34-003 din Alexandria, judetul Teleorman si a fost completat cu doua variante simple, pretul acestuia fiind de numai 7,30 lei", anunta Loteria Romana.Numerele extrase au fost: 20, 1, 12, 45, 38, 23.Ultima data premiul de categoria I la Joker s-a cistigat in data de 13.11.2016 si a fost in valoare de 15.199.876,18 lei.Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile de la data tragerii pentru a-si revendica premiul.