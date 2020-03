Loto: Trageri duble de 8 Martie!

Ziare.

Pentru fiecare din jocurile LOTO 6/49, JOKER si LOTO 5/40, vor fi doua trageri: o tragere principala si una suplimentara, anunta un comunicat al institutiei remisPentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana va suplimenta fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:- 200.000 de lei- 100.000 de lei- 50.000 de leiLa tragerile loto de joi, 5 martie, Loteria Romana a acordat 17.132 de castiguri, in valoare totala de 818.017,34 lei, adauga sursa citata.La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report de peste 730.000 de lei (peste 153.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,96 milioane lei (peste 408.100 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6,3 milioane lei (peste 1,31 milioane de euro), iar la categia a II-a este in joc un report in valoare de peste 136.000 lei.La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 226.000 lei (peste 47.000 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aprox. 608.000 lei (aprox 126.500 de euro) iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 37.000 lei.