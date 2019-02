Marele premiu la Loto se apropie de 2 milioane de euro la tragerea de duminica

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al Loteriei Romane, la Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,2 milioane de lei (peste 1,1 milioane euro) . La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report ce depaseste 238.000 de lei (peste 50.200 de euro).La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 31.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report de peste 228.000 lei (peste 48.100 euro).Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc vor avea loc duminica, dupa ce la tragerile loto de joi, 31 ianuarie 2019, Loteria Romana a acordat 16.123 de castiguri, in valoare totala de 724.644,74 lei.