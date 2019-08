Ministerul de Finante modifica regulile la Loteria bonurilor, dupa ce a constatat ca sunt favorizate la castig bonurile cu valori mari

bonuri fiscale cu valori cuprinse in intervalul 1 - 99,99: 83%

bonuri fiscale cu valori cuprinse in intervalul 100 - 999,99: 17%

Astfel, potrivit unui proiect pentru modificarea ordonnatei privind organizarea Loteriei bonurilor fiscale, pusa in dezbatere pe site-ul MInisterului de Finante,"Ca urmare a analizarii, la nivelul Ministerului Finantelor Publice, a datelor statistice referitoare la dispersia pe intervale valorice a bonurilor fiscale in raport cu valorile extrase, s-a constatat ca,Situatia statistica vine sa confirme faptul ca, probabilitatea de a extrage un bon fiscal cu valoare mica, din intervalul 1-99, este de aproximativ 10%", se arata in nota de fundamentare ce insoteste proiectul.Ministerul de Finante precizeaza ca din datele disponibile rezulta ca, ponderea bonurilor fiscale pe intervale valorice, din totalul bonurilor fiscale emise de operatorii economici din Romania, este urmatoarea:"Astfel, probabilitatea scazuta, confirmata de datele statistice prezentate, a extragerii unor valori mici, aferente achizitiilor uzuale de bunuri cu amanuntul si servicii, in conditiile in care operatorii economici elibereaza, preponderent bonuri fiscale cu valori de pana la 100 lei (aprox. 83%), poate determina o diminuare a popularitatii Loteriei bonurilor fiscale, intrucat detinatorii de bonuri fiscale cu valori mici care sunt majoritari numeric, au sanse reduse sa devina castigatori, nefiind astfel stimulati prin acest instrument sa solicite si sa pastreze bonurile fiscale pentru participarea la Loteria bonurilor fiscale", se arata in nota de fundamentare ce insoteste proiectul.Asadar, Ministerul de Finante spune ca este necesara corelarea asteptarilor participantilor, cei mai multi detinatori de bonuri fiscale cu valori mici, cu numerele extrase, reprezentand valoarea totala a bonului fiscal.In proiect se aminteste ca revendicarea premiilor se face prin depunerea, in termen de 30 de zile de la data extragerii, la orice unitate teritoriala a ANAF, a bonului fiscal castigator, in original, alaturi de copia actului de identitate sau a pasaportului titularului bonului si de o cerere.Dupa verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate prevazute de lege, unitatea teritoriala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala elibereaza persoanei care a revendicat premiul o copie a bonului fiscal depus, care poarta mentiunea "conform cu originalul" si pe care inscrie un numar unic de inregistrare.