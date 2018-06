Ministrul Finantelor vrea sa ia banii de la Loto sa faca spitale: Oamenii vor juca mai mult cand vor sti unde merg castigurile

Ziare.

com

Teodorovici a fost vag in exprimarea viziunii sale, insa din declaratia sa se intelege ca ar vrea ca prevede ca, cel putin la anumite extrageri, banii sa fie luati de stat si cu ei sa se faca lucruri in domenii precum sanatate si educatie."Saptamana urmatoare o sa am o discutie pe mai multe subiecte cu seful Loteriei Romane, in sensul de a gasi si de a aplica mai multe masuri care sa faca mult mai vizibila aceasta zona. Sa venim cu idei - si eu am dat exemplu una dintre ele - aceea ce a infiinta,(...) Cred ca noi putem stabili ca acel fond de premiere sa fie mai mare prin contributia noastra ca stat.", a declarat Teodorovici la Neptun, unde a fost prezent la Scoala de vara a TSD.Potrivit acestuia, banii din castiguri pot fi folositi chiar in investitii.E mult mai indicat si mai bine ca unii sa vada efectele unor masuri de acest tip", a argumentat ministrul.Referitor la punctul de pensie, Teodorovici spune ca nu exista niciun risc ca majorarea acestuia la 1.100 lei de la 1 iulie 2018 sa nu se aplice, pentru ca masura a fost prevazuta in buget, fiind luat in calcul un deficit de 3%.