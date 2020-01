O pensionara a castigat cel mai mare premiu la Loto 6/49 din 2019

Ziare.

"O pensionara din Satu Mare este castigatoarea marelui premiu in valoare de peste 4,8 milioane euro la tragerea Loto 6/49 din data de 22.12.2019. In cursul zilei de astazi, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatoarea premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 22.12.2019, in valoare de 22.954.442,36 lei (peste 4,8 milioane euro)Jucatoarea norocoasa este din Satu Mare, are in jur de 60 de ani si este pensionara. Dupa cum ne-a declarat, joaca de peste 10 ani la Loto 6/49, intotdeauna aceleasi numere si o singura varianta simpla.Pentru tragerea Loto 6/49 din 22 decembrie 2019 a ales insa sa joace diferit: a schimbat doua dintre numerele pe care le juca constant si a jucat doua variante simple in loc de una", a precizat sursa citata.Femeia a mai castigat la Loto 6/49, dar numai premii mici, de categoria a IV-a. Ea a aflat ca este marea castigatoare urmarind tragerile loto in direct la televizor.Castigatoarea nu a dorit sa-si faca publica identitatea.