Premii de peste 5 milioane de euro, puse in joc duminica la Loto

Astfel, reportul la categoria I a jocului Joker ajunge la 16,68 milioane de lei (peste 3,51 milioane de euro), in timp ce la categoria I a jocului Loto 6/49 este in joc o suma de peste 8,44 milioane de lei (peste 1,77 milioane euro).La ultima tragere loto, care a avut loc joi, 26 septembrie 2019, s-au inregistrat 12.014 de castiguri, in valoare totala de 1,065 milioane de lei.Potrivit sursei citate, la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,14 milioane lei (aproximativ 241.800 euro), la Noroc Plus, aproximativ 82.500 lei (peste 17.300 euro), in timp ce la Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de 543.000 lei (peste 114.000 euro). Jocul Super Noroc pune la bataie, la categoria I, aproximativ 64.700 lei (13.600 euro).La tragerile loto de joi, 26 septembrie 2019, s-au inregistrat doua premii de categoria a II-a la Joker, in valoare de 197.610,03 lei, fiecare.Ambele castiguri au revenit unui jucator din Arad, care a completat un bilet loto cu trei variante la Joker, pretul acestuia fiind de doar 12,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 02-029 din Arad, iar valoarea totala a castigului a fost de 395.220,06 lei.