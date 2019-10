Premiu de 2,6 milioane de euro pus in joc la Loto 6/49. La Joker - 3,7 milioane de euro

Ziare.

Mai exact, reportul la Loto 6/49 este de 2,6 milioane de euro, iar la Joker de 3,7 milioane de euro.La Loto 6/49, categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,34 milioane de lei (aproximativ 2,6 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,5 milioane de lei (peste 316.000 de euro), transmite Loteria Romana intr-un comunicat remisLa Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 17,73 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro), iar la Noroc Plus, a ramas in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 47.000 de lei.Loteria aminteste ca joi, 24 octombrie, a acordat 15.825 de castiguri in valoare totala de 1.326.501,64 lei.Tragerea loto va avea loc duminica seara, la 18:45.