S-a castigat iar premiul la Loto 6 din 49, a doua saptamana consecutiv. Vezi numerele extrase

Potrivit site-ului Loteriei , un jucator norocos a nimerit toate cele 6 numere la 6 din 49, premiul fiind castigat pentru a doua saptamana consecutiv, dupa ce a fost adjudecat si de Paste. La Joker reportul continua sa creasca si depaseste 4 milioane de euro, fiind cel mai mare inregistrat in istoria acestui joc.: 15 9 31 21 13 4: 21 13 27 37 36 32: 13 44 5 42 43: 7 0 8 4 0 6: 4 3 0 0 0 0: 1 5 1 5 3 6 8. Biletul norocos a fost jucat la agentia 18-10 din Targu Jiu, judetul Gorj si a fost completat cu o varianta simpla ce a costat 4,90 lei.De altfel, la toate categoriile acestui joc au existat castigatori, neinregistrandu-se report.Astfel, la categoria a II-a 17 norocosi au castigat 6.189 de lei, cei care au ghicit 4 numere primesc 128 de lei, 822 la numar, iar 12.274 de romani au ghicit 3 numere si primesc 30 de lei.La 5/40 e report la prima categorie, dar exista un castigator la a doua, premiul fiind de aproape 23.000 de lei.La Noroc s-a inregistrat report la primele 3 categorii. La Super Noroc la primele doua. In schimb, la Plus Noroc 2 persoane au castigat 7.513 lei la categoria a II-a.A.S.