S-a castigat marele premiu la Loto 6/49

Numerele castigatoare au fost 33,7,19,47,11,25.Citeste si Extrageri duble la loto duminica Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Timisoara si a fost completat cu o varianta simpla. Costul a fost de 10,50 lei. Cu acelasi bilet, jucatorul a mai castigat si un premiu de categoria a IV-a la Tragerea Principala Loto 6/49, in valoare de 30 lei, potrivit unui comunicat al Loteriei Romane.Acesta este cel de-al cincilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49 si, pana la aceasta data, cel mai mare premiu castigat in acest an la acest joc.Ultima data, premiul de categoria I, la Loto 6/49, s-a castigat in data de 19.07.2018 si a fost in valoare de 9.720.865,12 lei.Castigatorul are la dispozitie 90 de zile de la data tragerii pentru a-si revendica premiul.