Trageri loto speciale de Craciun: Premiu de 4,5 milioane de euro la 6/49

La Loto 6/49 a fost suplimentat cu 100.000 de lei, Joker cu 50.000 de lei, iar la Loto 5/40 fondul a fost suplimentat cu 25.000 de lei, potrivit unui comunicat remisAstfel, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de, iar la Noroc este in joc un premiu in valoare de pesteLa Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de pesteLa Super Noroc, premiul categoriei I depasesteConform sursei citate, la extragerea Loto 5/40 de joi, 19 decembrie 2019, la categoria I s-a inregistrat un castig in valoare de 580.611,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Sibiu si a fost completat cu trei variante simple la Loto 5/40.A.D.