Trageri speciale loto de Pasti: Premii de milioane de euro la Joker si 6/49

Ziare.

com

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:Loto 6/49 - 250.000 de leiJoker - 100.000 de leiLoto 5/40 - 50.000 de leiLa categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: aproximativ 18,9 milioane lei (peste 4 milioane de euro). In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 6 milioane de lei (aprox. 1,3 milioane euro).La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,25 milioane lei (peste 268.300 de euro).La categoria a II-a a jocului Joker se iregistreaza, de asemenea, un report in valoare de aproximativ 615.000 de lei (peste 132.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 93.500 de lei (peste 20.000 de euro)La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 133.400 de lei (peste 28.600 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de aproximativ 173.000 de lei (peste 37.100 de euro).Duminica, 8 aprilie, au loc tragerile si pentru desemnarea biletelor castigatoare la Loteria Sarbatorilor de Pasti pentru care s-au pus la bataie 210 castiguri in valoare totala de 300.000 de lei, dupa cum urmeaza:- 10 castiguri a cate 10.000 lei fiecare- 200 castiguri a cate 1.000 lei