Tragerile Loto vor fi difuzate de Romania TV. TVR a pierdut licitatia

Loteria Romana a anuntat ca incepand de joi tragerile Loto se vor difuza pe Romania TV, in cadrul emisiunii "Romanii au noroc", conform unui comunicat remis Ziare.com.Emisiunea va fi disuzata de la ora 18:15."Difuzarea tragerilor loto de catre postul de televiziune ROMANIA TV se face in baza unui contract incheiat ca urmare a derularii unei proceduri de atribuire, organizata in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice", a transmis Loteria Romana.Potrivit anuntului publicat pe sistemul de achizitii, valoarea contractului este estimata la 2.180.016 de lei, iar criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-pret.Loteria a luat in calcul, in desemnarea televiziunii castigatoare, pretul ofertei (care a avut o pondere de 50% din punctajul total), dar si gradul de acoperire la nivel national, precum si audientele generale si cele din intervalul in care se va desfasoara tragerile loto.Contractul a fost semnat pe o perioada de 12 luni, noteaza Agerpres.