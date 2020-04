Un britanic a castigat marele premiu de 58,3 milioane de lire sterline la EuroMillions

Ziare.

Fericitul castigator va incasa 58.366.487,5 lire sterline atunci cand isi va revendica premiul, dupa ce a ghicit toate cele cinci numere castigatoare ale extragerii, dar si cele doua numere speciale (Lucky Stars), scrie Press Association.Numerele principale desemnate castigatoare la extragerea de vineri au fost urmatoarele: 16, 28, 32, 37 si 45.Cele doua numere speciale au fost 1 si 11.Castigatorul trebuie sa isi revendice premiul pana in data de 14 octombrie.Vineri dimineata, National Lottery a confirmat ca detinatorul unui bilet cumparat in Marea Britanie a revendicat marele premiu de 57 de milioane de lire sterline obtinut la o extragere efectuata luna trecuta.In martie, autorii unei petitii afirmau ca biletul castigator, cumparat in South Ayrshire, a ramas nerevendicat. Insa Camelot, organizatia care administreaza National Lottery din Marea Britanie, a confirmat ca fericitul castigator s-a prezentat in cele din urma la un ghiseu al loteriei EuroMillions si si-a revendicat premiul.La extragerile Euromillions participa loteriile nationale din noua tari - Franta, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Belgia, Irlanda, Austria, Elvetia si Luxemburg.