Atentie, turisti! Este cod rosu si portocaliu de vant in Croatia, iar in Bulgaria ninge

Ziare.

com

Astfel, in Croatia au fost emise coduri portocaliu si rosu de vant, care poate crea probleme in transporturile maritime si in alimentarea cu electricitate, in timp ce in Bulgaria 21 de regiuni sunt afectate, marti, de ploi si ninsori, insotite in anumite zone si de vant puternic.MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Croatiei ca incepand din 11 martie au fost emise coduri portocaliu si rosu de vant, care va avea intensificari puternice la rafala. Prognozele meteorologice pentru canalul Velebit, golfurile Kvarner si Kvarneric, nordul Dalmatiei, indica o inrautatire a conditiilor atmosferice, insotita de vant extrem de puternic, cu o viteza de pana la 130 km/h, care creeaza probleme serioase in transportul maritim si in furnizarea energiei electrice. Regiunea Rijeka, coasta de vest a Istriei si Dalmatia mijlocie se afla sub avertizare meteorologica cod portocaliu de vant.Pentru 12 martie, regiunea Dalmatia se afla sub avertizare meteorologica cod rosu de vant extrem de puternic, cu o viteza de pana la 120 km/h, iar regiunea Split se afla sub avertizare meteorologica cod portocaliu de vant.Pentru informatii actualizate, se recomanda consultarea paginilor de Internet ale Automobil Clubului Croat - http://www.hak.hr/en#traffic-flow-and-road-conditions , Companiei Nationale Croate de Cai Ferate - http://www.hznet.hr , Autoritatii Portuare Croate - http://www.portauthority.hr si a Agentiei Croate de Aviatie Civila - http://www.ccaa.hr Ministerul Afacerilor Externe reaminteste cetatenilor romani ca, in situatii de urgenta, pe teritoriul Croatiei, pot apela numarul european unic de urgenta 112.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Zagreb: +38514677660; +38514610009, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Croatia: +38598414341.MAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://zagreb.mae.ro www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http:/www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie..De asemenea,In acest sens, au fost emise urmatoarele coduri de atentionare meteorologica: Cod galben de ninsoare, insotita de vant puternic, in regiunea Smolian. Stratul de zapada depus va atinge 10-15 cm; Cod galben de ninsoare si ploaie, in regiunile: Montana, Vrata, Loveci, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Targoviste, Razgrad si Sumen. Stratul de zapada va atinge 5-10 cm; Cod galben de ploaie, insotita de vant puternic, in regiunile: Burgas, Yambol, Kardjali si Haskovo. In zonele montane, precipitatiile pot depasi cantitatea de 20 l/mp; Cod galben de ploaie in regiunile: Pleven, Ruse si Silistra; Cod galben pentru vant puternic in regiunile: Kiustendil, Blagoevgrad, Varna, Dobrici si Sliven.Se recomanda ca soferii sa conduca preventiv, cu viteza adecvata si sa aiba autovehiculele echipate pentru circulatie pe drumurile publice in conditii de iarna, sa respecte strict semnalizarea rutiera temporara montata si indicatiile/semnele organelor de control aflate la fata locului. Pe perioada instituirii codurilor de atentionare meteorologica este posibil ca unele categorii de drumuri sa fie inchise circulatiei rutiere din cauza formarii troienelor de zapada sau a vizibilitatii reduse, in conditii de viscol puternic.Se pot obtine informatii actualizate despre starea vremii de pe site-ul www.weather.bg , informatii despre starea actuala a drumurilor de pe aplicatia gratuita LIMA (n.a.- deocamdata doar in limba bulgara) www.lima.api.bg, de pe pagina de Internet a Agentiei "Infrastructura Rutiera" - www.api.bg si non-stop de la numarul de telefon 070013020. In cadrul Agentiei mentionate functioneaza, pe parcursul intregului an, in regim non-stop, Centrul Situational, care colecteaza si sintetizeaza datele privind situatia drumurilor republicane/publice.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Sofia: +35929712858 si +35929733510, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Bulgaria: +359879440758.MAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://sofia.mae.ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si reaminteste ca romanii care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.