Atentionari de calatorie emise de MAE pentru Croatia, Grecia, Turcia si Franta

Canicula in Croatia

+38514677660 si +38514610009 (Ambasada Romaniei la Zagreb)

+38598414341 (telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Croatia)

Incendii in Grecia

Circulatie restrictionata in Istanbul

+903124477920;

+902123583541;

+902123580516;

+902123583537;

+902324650579.

+905323181726 (Consulatul General al Romaniei la Istanbul);

+905335420695;

+905304150077 (Consulatul General al Romaniei la Izmir) .

Restrictii de circulatie si in Franta

+33147052966;

+33147052755.

(Ambasada Romaniei la Paris)

+33680713729 (misiunea diplomatica a Romaniei in Republica Franceza);

+33610027164 (Consulatul General ale Romaniei la Marsilia);

+33643627736 (Consulatul General ale Romaniei la Lyon);

+33627050022 (Consulatul General al Romaniei la Strasbourg) .

Romanii care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriultrebuie sa stie ca, incepand de luni, aici a fost emis un cod rosu de temperaturi ridicate.Regiunile vizate sunt, fiind prognozate temperaturi ce se vor situa intre 34 si 39 de grade Celsius."A fost emis si un cod portocaliu de canicula pentru regiunile. Se recomanda cetatenilor romani sa evite expunerea directa la soare, pe cat posibil in intervalul orar 11:00 - 16:00 si sa se hidrateze corespunzator", se arata intr-un comunicat al ministerului.Romanii pot consulta:De asemenea, au la dispozitie numerele de telefon:Totodata, MAE a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, intrucat exista mai multe zone cu un risc ridicat de incendii de vegetatie (grad 4 din 5) pe 13 august, pe fondul intensificarii vantului si a temperaturilor ridicate.Zonele vizate:"Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Republica Elena:si cel al oficiului consular la Salonic:, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Atenasi cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic", transmite ministerul intr-un comunicat De asemenea, romanii pot consulta paginile de Internet:Ministerul ii avertizeaza si pe romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia.Pe 14 august va avea loc la Istanbul, pe stadionul Besiktas, Vodafone Park, Supercupa Europei la fotbal."Autoritatile competente turcesti au anuntat ca, pentru dupa-amiaza si seara zilei de 14 august 2019. Avand in vedere ca stadionul Besiktas este situat in centrul Istanbulului, intr-o zona turistica importanta, in apropierea Pietei Taksim, se recomanda cetatenilor romani, care nu merg la meci, dar se afla in Istanbul, sa evite zona respectiva, sa identifice traseele alternative pentru plecarea/venirea de la/la hotelurile din zona si sa nu participe la eventualele altercatii dintre suporteri, care pot avea loc si in alte zone ale orasului", conform unui document al MAE.MAE atentioneaza si romanii care pleaca in Franta in perioada 24-26 august 2019. Aici vor fi restrictii de circualtie, cu ocazia organizarii Summit-ului G7."Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in perioada, cu prilejul organizarii, autoritatile franceze au stabilit unele masuri de restrictionare a circulatiei rutiere, care va fi interzisa in centrul localitatii Biarritz, iar toate autovehiculele vor fi redirectionate catre autostrada A63, pe toata perioada mentionata", transmite MAE intr-un comunicat : camioanele cu un gabarit de peste 7,5 tone vor avea interdictie de circulatie intre orele 07:00 si 20:00 pe autostrada A63, intre localitatile Biriatou si Saint-Geours-de-Maremne (A63/RD824), pe ambele sensuri de circulatie.: interdictia nationala in vigoare pentru camioanele de peste 7,5 tone, pe autostrada A63, intre ora 00:00 si 22:00, va fi ridicata in intervalul orar 00:00 si 08:00 intre localitatile Saint-Geours-de-Maremne (A63/RD824) si Biriatou, numai pe sensul de mers nord-sud;: camioanele cu tonaj de peste 19 tone, precum si camioanele care transporta marfuri periculoase din clasa 1 (explozive) ca si transporturile exceptionale, vor fi interzise in intervalul orar 11:00 si 18:00 pe autostrada A63, intre localitatile Biriatou si Saint-Geours-de-Maremne (A63/RD824), pe ambele sensuri de circulatie. Aceasta interdictie este insotita si de interzicerea accesului in tunelul Somport (RN134) si in trecatoarea Pourtalet (RD934), pe ambele sensuri de circulatie.Pagini de Internet:A.D.