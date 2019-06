Atentionari de calatorie: Risc ridicat de incendii in Grecia, canicula in Franta

Ziare.

com

"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5) pentru data de 25 iunie 2019, pe fondul vantului si al temperaturilor ridicate in regiunile: Peninsula Attica; Viotia; Insula Evia; Korinthia; Argolida.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta", a transmis ministerul intr-un comunicat de presa Cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena:si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic:De asemenea, MAE avertizeaza ca, pana la sfarsitul lunii iunie, meteorologii francezi au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula care vizeaza mai multe zone."Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca serviciul local de meteorologie - Meteo France, a anuntat un episod de canicula intensa in majoritatea regiunilor Frantei incepand de luni, 24 iunie 2019 si pana la sfarsitul lunii iunie 2019.Caldura se va accentua progresiv in cea mai mare parte a tarii cu maxime asteptate in intervalul miercuri 26 iunie si vineri 28 iunie 2019. Meteo France a emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru Paris, departamentele limitrofe ale capitalei (Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne), precum si pentru departamentul Seine-et-Marne", potrivit sursei citate.Ministerul de Externe recomanda consultarea paginilor de Internet ale Meteo France si Ministerului francez al Sanatatii Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris:si, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.Romanii care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie urmatoarele telefoane de permanenta: misiunea diplomatica a Romaniei in Republica Franceza:, Consulatul General ale Romaniei la Marsilia:, Consulatul General ale Romaniei la Lyon:si Consulatul General ale Romaniei la Strasbourg:, la care pot apela in functie de circumscriptia consulara in care se afla.