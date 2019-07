Atentionari de calatorie: Risc ridicat de incendii in Grecia si Croatia, canicula in Serbia

Grecia

Canicula in Serbia

Ziare.

com

MAE anunta ca, in Republica Croatia, autoritatile locale atrag atentia asupra existentei unui risc de incendii de vegetatie, incepand din 1 iulie, pentru zona de coasta a tarii, in regiunileSe recomanda consultarea, pentru informatii actualizate, a paginilor de Internet ale Institutului Hidro-Meteorologic croat - https://www.meteo.hr , Automobil Clubului Croat - http://www.hak.hr/en#traffic-flow-and-road-conditions , Companiei Nationale Croate de Cai Ferate - http://www.hznet.hr , Autoritatii Portuare Croate - http://www.portauthority.hr si a Agentiei Croate de Aviatie Civila http://www.ccaa.hr MAE reaminteste cetatenilor romani ca, in situatii de urgenta, pe teritoriul Croatiei pot apela numarul european unic de urgenta 112.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Zagreb:, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Croatia:MAE mai recomanda consultarea paginilor de Internet http://zagreb.mae.ro In Republica Elena, exista in continuare un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4, pe o scara de la 1 la 5), pe fondul temperaturilor ridicate si a intensificarii vantului, pentru regiunile: PCetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Atena:, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elenasi cel al Consulatului General al Romaniei la SalonicMAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro Tot MAE informeaza ca in Republica Serbia, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, au fost emiseAstfel, in 1 iulie a fost in vigoare un Cod portocaliu pentru intreg teritoriul Serbiei, cu temperaturi intre 35 si 38 de grade. Pentru 2 iulie a fost emis Cod rosu pentru regiunile, fiind prognozate temperaturi mai mari de 38 de grade Celsius. Pentru celelalte regiuni se mentine codul portocaliu.Autoritatile sarbe avertizeaza cu privire la disconfortul termic, precum si la posibilitatea existentei unor disfunctionalitati in reteaua electrica si la riscul aparitiei de incendii.Pentru informatii actualizate, se recomanda consultarea paginilor Internet de specialitate www.meteoalarm.rs si http://www.meteoalarm.eu/ro_RO/0/0/RS-Serbia.html , precum si cele ale Automobil Clubului Sarb www.amss.org.rs www.autozona.rs si al administratiei drumurilor http://www.putevi-srbije.rs In situatii de urgenta, pe teritoriul Republicii Serbia se pot apela numerele de urgenta localeCetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Republica Serbia:si ale Consulatului General al Romaniei la Varset:, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Belgrad:; telefonul de urgenta al Consulatului General al Romaniei la Varset:, respectiv al Consulatului General al Romaniei la Zajecar:MAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://belgrad.mae.ro De asemenea, romanii care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" ( http://www.mae.ro/app_cs ), care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!".