Avertisment MAE: In Portugalia se anunta valuri de 14 metri si vant de 110 km/h

Aici au fost instituite doua coduri, unul rosu de agitatie maritima (hula) si unul portocaliu de vant, in perioada 10 - 11 martie 2018, atat in zona continentala, cat si in cea insulara.In zona litoralului, valurile vor atinge inaltimi de 7-8 metri, cu o maxima de pana la 14 metri. In restul teritoriului, vantul va sufla cu viteze cuprinse intre 80 si 110 km/h, transmite MAE intr-un comunicat remisIn situatii speciale de urgenta, autoritatile portugheze de protectie civila pot fi apelate la numarul de telefon: +351926768743, precum si la telefonul unic de urgenta 112.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Lisabona: +351.213.966.463, +351.213.968.812, +351.213.979.982.